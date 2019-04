ROMA – Livello record (per aprile) per l’acqua alta a Venezia: i 134 centimetri sopra il livello del mare non si vedevano da oltre 83 anni (in questo periodo dell’anno). Quota 134 è stata raggiunta la sera del 4 aprile 2019, poco prima della mezzanotte. Una misura eccezionale per aprile; nella storia si conta solo una misura superiore nel quarto mese dell’anno, 147 cm nell’aprile 1936. La ‘punta’ è stata misurata verso le 23.40, poi la laguna ha cominciato a scendere, attualmente i mareografi segnano 129 cm. Con questa misura viene allagato circa il 50% del suolo di Venezia.

Il centro maree aveva dato l’allerta con largo anticipo, stimando prima una massima di 120, poi di 125 centimetri. Ma il sovralzo è stato di quasi dieci centimetri in più, fino a un metro e 34, marea ‘molto sostenuta’, classificata con codice arancio.

Il fenomeno è stato determinato dalla forte area di bassa pressione che sta interessando l’Italia settentrionale, con l’insistenza di vento di scirocco, intensificatosi nella serata di giovedì. Nella storia di Venezia c’erano stati finora solo sette casi ad aprile di punte sopra i 110 cm. (Fonte Ansa).