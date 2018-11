VENEZIA – Andare in monopattino in piazza San Marco non è consentito. Anche se a farlo è un bambino di 4 anni. Chi lo fa rischia di essere multato. Una contravvenzione da 66 euro e 80 centesimi.

Il fattaccio meritevole della sanzione amministrativa da parte dei vigili, sarebbe avvenuto in prossimità della piazzetta dei leoncini, quindi in piena piazza San Marco, tra il campanile più famoso del mondo e il palazzo Ducale. Ad essere multato, chiaramente, non è stato il piccolo ma il padre, per aver consentito al figlio di usare quello che, nel burocratese della polizia municipale di Venezia, si chiama “acceleratore di velocità”.

A rigore di norma è difficile ipotizzare che un eventuale ricorso da parte dei genitori del bambino possa essere accolto, in quanto in effetti esiste una apposita ordinanza comunale che fa divieto a chiunque, fatte le deroghe di legge, di utilizzare mezzi a pedale o su ruote come appunto il monopattino in questione.

La foto della sanzione, poco dopo, è finita sul gruppo Facebook “Venezia mia”. Uno dei gruppi nati per denunciare i problemi e le difficoltà della vita in centro storico. In pochi minuti, come previsto, sono arrivati tantissimi commenti, alcuni pesanti, contro la Polizia municipale.