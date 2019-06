VENEZIA – Una barca si è rovesciata al largo del porto di Malamocco nella laguna di Venezia il 13 giugno e le persone a bordo sono finite in acqua. Il bilancio è di 4 feriti, tra cui una in modo grave per sindrome da annegamento.

Secondo le prime informazioni, la barca si è rovesciata da sola proprio all’altezza della bocca di porto, facendo finire in acqua i suoi occupanti. I quattro sono stati soccorsi prima da un’altra imbarcazione di passaggio che ha fatto scattare l’allarme e poi sono stati recuperati dai sanitari del Suem 118 e dai Vigili del fuoco. In corso le indagini per accertate le cause dell’incidente.