Venezia, cadavere galleggia nel canale della Giudecca: è un senzatetto. Indagini in corso

Un corpo senza vita è stato trovato in acqua alle Zattere, a Venezia.

È stato recuperato stamattina, mercoledì 24 marzo, a Venezia, il corpo di una persona senza vita. Il cadavere, raccontano i media locali, alleggiava nell’acqua del canale della Giudecca circa all’altezza delle Zattere, nei pressi della biblioteca Cfz di Ca’ Foscari.

Il corpo è stato avvistato dall’equipaggio di un’imbarcazione di passaggio, che ha subito allertato le forze dell’ordine.

Sul posto, racconta Venezia Today, sono intervenute le volanti della polizia, oltre al personale medico. Una volta recuperato il corpo, gli operatori ne hanno constatato il decesso. Sono in corso le indagini per stabilire che cosa abbia causato la morte, ma sembrerebbero esclusi episodi di violenza: l’uomo potrebbe essere caduto in acqua in seguito ad un malore.

Venezia, cadavere galleggia nel canale della Giudecca: è un senzatetto

Quindi l’uomo potrebbe essere caduto in acqua forse dopo essersi sentito male. Ma queste sono solo le prime ipotesi. Al momento nessuna pista viene esclusa.

Ma chi è l’uomo? Dalle prime informazioni sembra che si tratti di un senzatetto, un uomo di una certa età che frequentava la zona e che le persone del posto vedevano regolarmente aggirarsi nei dintorni. Sarà il pm a disporre eventuali, ulteriori accertamenti.