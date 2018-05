ROMA – Stop ad aperture di negozi di alimenti per ‘cibo da passeggio’ a Venezia per tre anni il tutto a favore del decoro ma soprattutto per evitare l’occupazione di spazi pubblici, come gradini di ponti e chiese, per improvvisati picnic e relativa invasione di rifiuti.

La misura contro panini e kebab, pizza al taglio e spuntini assortiti riguarda dunque il divieto per nuovi esercizi ma prevede, per quelli esistenti, provvedimenti restrittivi (bagni, dimensioni minime dei locali…).

Il nuovo passo di un percorso avviato un anno fa dal sindaco lagunare Luigi Brugnaro è stato sancito – come riferisce il Corriere del Veneto – dalla Giunta comunale. Ora, il tutto dovrà essere fatto anche dalla Regione Veneto bilanciando le esigenze della città con i provvedimenti sulla libera concorrenza.