E lo faceva leggendo attentamente il prezzo e le piccole etichette dei prodotti. Per questo una donna residente a Marcon (Venezia) è stata denunciata alla Procura della repubblica di Venezia, per truffa ai danni dello Stato.

La signora avrebbe simulato in sostanza sin dal 2014 la completa mancanza della vista, con diagnosi certificata nel 2015 dai medici dell’Inps. Da allora ha percepito indebitamente oltre 100mila euro di erogazioni assistenziali da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Dal 2014 ha ricevuto 100mila euro in assegni di pensione

Le attività di pedinamento effettuate dai finanzieri hanno permesso di verificare come l’indagata, nonostante i documenti sanitari attestassero la grave patologia, fosse in grado di compiere, in totale autonomia, gesti ed azioni di vita quotidiana non compatibili con una condizione di cecità, quali l’accesso a esercizi commerciali e la selezione accurata dei prodotti, dopo averne attentamente letto prezzi ed etichette.

