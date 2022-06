Venezia, due caffè al banco per 24 euro, la denuncia di una donna: “Ho pagato perché ero scioccata, non riuscivo a reagire” (foto Ansa)

Due caffè 24 euro in un bar . E’ questa la cifra che una professoressa padovana ha dovuto pagare i per due “macchiatoni”. La donna ha denunciato quanto accaduto a La Nuova Venezia: ha consumato al banco il suo caffè insieme ad un’amica si è vista recapitare il conto decisamente alto.

Venezia, 24 euro per due caffè

La donna è originaria proprio di Venezia ma residente a Padova. Lo scorso 9 giugno si era fermata in un caffè che si trova ai piedi di Rialto in compagnia di un’amica. Le due hanno ordinato due “macchiatoni” ed hanno consumato al banco mentre chiacchieravano.

Al momento del conto la sorpesa: “Vedo che il conto è di 24 euro! 12 euro a macchiatone. Pago. Pago perché sono scioccata. Pago perché sento che è una truffa e non riesco a reagire” ha scritto nella lettera pubblicata sul quotidiano.

La professoressa ha raccontato di aver cercato spiegazioni in merito all’interno del bar, ma non ne ha trovate. Avrebbe però constatato che il caffè costa tre euro, e non dodici come da lei pagato.

La risposta del proprietario del bar

Il proprietario del bar, come si legge sempre sulla Nuova Venezia, hanno spiegato di essere assolutamente tranquilli: “Non ci interessano le recensioni negative. Dicano quello che vogliono, noi siamo in regola. I prezzi sono esposti. E facciamo pagare esattamente quello che riportano i menu”.