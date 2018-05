VENEZIA – Un gabbiano in volo ha assalito una donna che aveva una noce in mano. L’uccello le si è avventato contro proprio nel momento in cui la donna stava per addentare il prelibato cibo. E’ accaduto a Campalto (Venezia) ad una donna, Debora Lucatello, mentre stava camminando in pieno centro nella città lagunare.

L’uccello glielo ha strappato letteralmente di bocca, ferendola per fortuna in modo lieve. A La Nuova Venezia, la Lucatello ha raccontato:

“Ero appena scesa dal pullman in piazzale Roma. Per la fretta di arrivare in tempo non avevo fatto colazione e mi sono avviata verso la stazione. Ho oltrepassato il ponte di Calatrava e poco prima di passare nel sottoportego del palazzo della Regione ho deciso di prendere dalla borsa una noce e di mangiarla anche perché non avevo fatto colazione. Il tempo si sgusciarla e sono uscita dal sottoportego e, come ho messo in bocca la noce, all’altezza dei primi scalini che portano in fondamenta, ecco che mi piomba addosso il gabbiano” .

“È riuscito con un colpo di becco a strapparmi la noce di bocca, Ho sentito un forte dolore al labbro inferiore, La paura mi ha paralizzato e solo per caso non sono caduta sugli scalini. È stato un attimo, come ha preso la noce è volato via. Sono stati momenti terribili. Ci sono voluti diversi minuti prima che mi riprendessi e realizzassi cosa era successo. Tremando sono scesa gli scalini e in quel momento ho notato il sangue uscire dal labbro inferiore e ho capito che il gabbiano si era preso la noce. C’erano parecchie persone attorno a me. Nessuno si è fermato o mi ha chiesto se stavo bene e se mi occorreva qualche cosa. Un’esperienza allucinante. Sono riuscita a raggiungere la stazione dove finalmente ho incontrato tre poliziotti che sono stati gli unici che mi hanno soccorsa, Mi hanno fatto sedere e chiesto come stavo. Gli unici in mezzo a centinaia di persone che hanno assistito all’episodio”.

Il 118 è intervenuto chiamato dalle forze dell’ordine e la signora è stata portata in ospedale per essere sottoposta a terapia antitetanica. Quindi è tornata a casa. A La Nuova Venezia ha raccontato: