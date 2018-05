OMA – Una donna Rom incinta ha messo a segno un furto a 3 giorni dalla data prevista per il parto ed è stata arrestata in flagranza di reato. La donna stava derubando un turista a Venezia, quando è stata sorpresa dalla polizia locale che l’ha bloccata.

Gabriele Bertocchi sul Giornale scrive che la polizia locale era impegnata in controlli per garantire la sicurezza quando ha fermato due zingare per furto, ma proprio una delle donne era incinta al nono mese e la data prevista per il parto sarebbe stata tre giorni più in là: