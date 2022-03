Livia e Gladis Naccari, due sorelle ultra ottantenni, sono state trovate morte nel loro appartamento a Venezia. L’allarme è stato lanciato dagli operai che stavano ristrutturando il palazzo dove vivevano le signore (dalla finestra, hanno visto dei corpi a terra). Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, non si tratterebbe né di omicidi, né di suicidi. Le anziane sarebbe decedute per morte naturale. Il dramma di due signore condannate dalla solitudine. La notizia è riportata da ilgazzettino.it.

Livia e Gladis Naccari condannate dalla solitudine

Livia e Gladis Naccari erano molto conosciute a Venezia perché hanno gestito per molti anni una attività commerciale in zona San Marco. Come spiegato da ilgazzettino.it, non si vedevano in giro da un po’ ma l’allarme sulle loro condizioni di salute è scattato solamente in maniera fortuita.

Livia e Gladis Naccari morte a Venezia, l’allarme lanciato dagli operai

Evidentemente soffrivano di solitudine perché è chiaro che non ricevevano visite da un po’ di tempo. E infatti solamente degli operai si sono accorti della loro morte. I loro corpi senza vita non sono stati trovati da amici, conoscenti o parenti ma da operai che stavano ristrutturando la loro palazzina.

Infatti, mentre gli operai stavano lavorando arrampicati sul palazzo, dalla finestra, hanno visto due corpi a terra. Da lì la chiamata ai soccorsi che hanno accertato il decesso delle due sorelle per cause naturali.