VENEZIA – Madre e figlio sono stati trovati morti nella casa di sestiere Castello a Venezia il 15 novembre. La causa del decesso sarebbe da avvelenamento da monossido di carbonio.

La donna, circa 70 anni, viveva in laguna mentre il figlio, di circa 40 anni, viveva a Mestre ma si era spostato nella casa della madre a dormire, probabilmente per non lasciarla sola con i giorni di acqua alta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. (Fonte ANSA)