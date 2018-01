VENEZIA – Quanto possono costare una frittura mista, una bistecca e un’acqua minerale? Se lo sono domandati al Gazzettino, dopo la notizia del conto da capogiro presentato a 4 studenti giapponesi a Venezia. Per questo, fingendosi turisti, i giornalisti del quotidiano veneto sono tornati in quel ristorante e ordinato i medesimi piatti. Alla fine il conto è stato comunque salato: 82 euro a persona, che per un’osteria è comunque uno sproposito, ma decisamente inferiore a quello da infarto (1100 euro) chiesto ai quattro stranieri.

Il caso, l’ennesimo a Venezia, era stato denunciato sui social da Marco Gasparinetti, portavoce della piattaforma civica “Gruppo 25 Aprile”, il quale ha riferito d’averlo saputo dalla guida turistica che accompagnava i quattro giovani. Per questo motivo Gasparinetti è stato oggi convocato al Comando della Polizia municipale di Venezia per i dovuti accertamenti. Gasparinetti ha annunciato che consegnerà al comandante Marco Agostini le prove documentali, gli scontrini, e la ricevuta di avvenuto pagamento del conto, oltre alle due distinte denunce sporte dai ragazzi.

I quattro giovani hanno intanto formalizzato la denuncia nella caserma della Guardia di Finanza di Bologna, perché è lì che risiedono per studiare. Il maxi-conto sarebbe stato pagato dagli studenti universitari in un’osteria vicina a Piazza San Marco. Il Gazzettino svela il nome: si tratta della Osteria da Luca Sas di Zheng Cheny & C.

Questo il resoconto dei giornalisti del Gazzettino: