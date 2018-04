VENEZIA – Una trentina di giovani no global ha rimosso domenica mattina a Venezia uno dei due varchi che il Comune aveva posto per regolamentare l’afflusso di turisti nel ponte del primo maggio. Si tratta del tornello ai piedi del Ponte di Calatrava, a Piazzale Roma.

Dopo avere divelto la struttura, i no global l’hanno spostata di lato, sempre a Piazzale Roma, coprendola con uno striscione sul quale, tra l’altro, campeggia lo slogan “Venezia non è una riserva, non siamo in via di estinzione”.

“Questi check point sono la dimostrazione della volontà di questa amministrazione di trasformare definitivamente Venezia in un parco a tema. Sono il simbolo della decisione di pensare alla nostra città come a uno spazio inabitato, solamente a uso turistico, da sfruttare e mettere a valore”, dice un attivista al megafono. “Abbiamo bisogno di case e politiche per agevolare la residenza, non di check point alle porte della città”, continua.

Già nella giornata di sabato gli attivisti avevano protestato e c’erano stati momenti di tensione. Finora comunque i varchi sono rimasti sempre aperti, nonostante il massiccio afflusso di visitatori, ma sono pronti per essere chiusi all’occorrenza e deviare i turisti su percorsi alternativi.

“Ripristineremo quanto prima il varco” ha detto all’Ansa il comandante della Polizia municipale, Marco Agostini. Già da stamane l’afflusso di turisti a Venezia si è fatto massiccio, al punto che da qualche ora sono sold out tutti i parcheggi di Piazzale Roma e le auto vengono dirottate al Tronchetto. “Cercano solo pubblicità, vuol dire che la cosa funziona”, ha aggiunto Agostini.