ROMA – Altra giornata difficile per Venezia. In attesa di un nuovo picco di alta marea che, secondo le previsioni del centro mare di Venezia, alle 11,20 dovrebbe toccare i 160 centimetri, Piazza San Marco appare già completamente invasa dall’acqua. Forte il vento che soffia sulla laguna e che sta complicando una situazione già difficile spingendo dentro la città l’acqua del mare.

Venezia, Conte: “5mila euro ai privati, 20mila agli esercenti”

“5mila euro ai privati, 20mila agli esercenti”. Per Venezia il premier Giuseppe Conte ha parlato di due fasi:

“La prima – ha sottolineato – ci consentirà di indennizzare i privati e gli esercenti commerciali sino ad un limite per i primi di 5mila euro e per i secondi di 20mila euro”. Conte ha assicurato che i soldi “potranno arrivare subito e ovviamente faranno per ristorare i danni”. “Poi per chi ha danni più consistenti – ha aggiunto – ovviamente li quantificheremo con più calma e dietro istruttoria tecnica potranno essere liquidati”.

“Per Venezia – ha detto il premier Giuseppe Conte – c’è un impegno a 360 gradi, c’è una situazione drammatica in una città unica, ci dobbiamo essere”.

Alla domanda se l’impegno per finire il Mose basterà, “Speriamo, confidiamo di sì, è un’opera su cui ormai sono stati spesi tantissimi soldi ed è in dirittura finale, ora va completata e poi manutenuta”. E ai veneziani: “Siamo vicini a voi e speriamo di prevenire queste situazioni drammatiche, perché non si ripetano più”.

Fonte: Ansa, Agi.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.