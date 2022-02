E’ precipitato da una impalcatura e si è schiantato al suolo. E’ morto così un operaio di circa 50 anni a Fusina (Venezia). La tragedia si è consumata la mattina di martedì 1 febbraio all’interno dell’azienda “Ecoprogetto“.

Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 che hanno cercato invano di rianimare il 50enne ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: è morto sul colpo.

E’ intervenuta la polizia ed è stato attivato contestualmente lo Spisal.

Operaio ucciso da una pala meccanica a Porto Marghera

Soltanto ieri un altro operaio veneziano è deceduto in ospedale, dopo alcuni giorni di ricovero. L’uomo, che lavorava per una ditta esterna alla Pilkington di Porto Marghera è rimasto gravemente ferito in un incidente venerdì scorso, dopo essere stato colpito da una pala meccanica in movimento.

Durissima la nota del sindacato Filctem Cgil di Venezia: “Da sempre sosteniamo che la sicurezza sui posti di lavoro viene prima del lavoro stesso, nonostante si continui a discuterne quotidianamente si comprende che questo fenomeno è qualcosa assai difficile da debellare, nessuno può permettersi di non mettere la sicurezza in primo piano, sicurezza non è semplicemente un termine ma qualcosa da pretendere in ogni momento”.