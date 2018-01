VENEZIA – Un senzatetto è salvo per miracolo. Un passante ha notato un corpo galleggiante in un canale a Venezia, in zona Arsenale, e ha avvertito i soccorsi. Come scrive Monica Andolfatto sul Gazzettino, l’uomo era in stato di ipotermia e presentava sintomi di annegamento. Inoltre è stato picchiato prima di essere gettato in acqua.

Si trova ora in prognosi riservata in ospedale. Secondo la testimonianza di chi ha avvertito le forze dell’ordine e l’ambulanza, un giovane si sarebbe accanito con calci e pugni sul barbone.