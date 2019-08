VENEZIA – Una turista britannica in vacanza a Venezia è rimasta sconvolta dopo aver scoperto che in un supermercato del Lido di Jesolo sono in vendita tazze e bottiglie di vino con l’immagine di Adolf Hitler e slogan nazisti.

Angela Thompson, un’insegnante di francese di Harrogate, nel North Yorkshire, ha scattato delle foto di oggetti con i simboli del Terzo Reich, pubblicate dal Daily Mail. La “tazza del Führer” e il simbolo della Croce di Ferro nazista, costa 5,90 euro al pezzo. Cinque in meno delle bottiglie, che vengono 10,50, con le etichette Sieg Heil ed Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer! (un popolo, un Reich, un Führer).

La Thompson ha twittato: “Sapevo che il fascismo è in aumento, ma sono scioccata nel vedere tutto questo in un supermercato”, riferendosi alle tazze e alle bottiglie di vino in mostra negli scaffali. (Fonte: Daily Mail)