VENEZIA – La municipalizzata dei rifiuti di Venezia e provincia Veritas cerca spazzini e offre uno stipendio da mille euro: si candidano in 1.700. E c’è tempo ancora fino al 30 agosto.

I candidati andranno a coprire, nei 34 Comuni serviti, i vuoti che verranno lasciati da coloro che andranno in pensione con quota 100, ma anche ad aggiungersi a quanti vengono impiegati stagionalmente o per garantire il normale turnover aziendale.

Tra i requisiti essenziali richiesti ci sono la conoscenza dell’italiano e la patente di guida B, mentre diventano preferenziale le patenti per i camion o barche e il brevetto all’utilizzo di gru e muletti.

I giornali locali, che pubblicizzano il bando, parlavano fino a giovedì 22 agosto di 1.500 candidati, esattamente quanti si erano presentati quattro anni fa per i 140 posti disponibili. Un lavoro, quello cercato dagli aspiranti, con stipendi base che superano di poco i mille euro al mese; una cifra che può salire se si è dotati per mansioni particolari come la guida dei camion e barche o dei mezzi per la raccolta differenziata da riciclo. La graduatoria, afferma Veritas, sarà pronta per novembre quando sarà esaurita quella del 2015.

Fonte: Ansa