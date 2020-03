ROMA – In tempi di quarantene e strade vuote, alcuni studenti universitari a Venezia hanno deciso di radunarsi. Le aule sono chiuse, le lezioni sospese, quindi si sono dati appuntamenti in un centro sociale per studiare insieme, mangiare insieme e condividere del tempo in socialità. In barba alle disposizioni mediche che sconsigliano gli assembramenti in questo periodo (tra l’altro siamo in Veneto). E infatti molti utenti su Facebook hanno fatto notare agli studenti di essersi comportati con troppa superficialità (e diciamo così per usare un eufemismo, dato che alcuni commenti sono molto più pesanti come “siete proprio idioti”).

Questo il post apparso sulla pagina Facebook del Coordinamento studenti medi Venezia-Mestre: