COMO – L’hanno accoltellato nel parchetto durante la festa del paese a Veniano, in provincia di Como, la sera del 16 giugno. Per Hans Junior Krupe, ragazzo di origine olandese di 20 anni, non c’è stato nulla da fare: è stato accompagnato in codice rosso in ospedale, dove è morto per un arresto cardiaco.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito da una coltellata alla schiena al culmine di una lite scoppiata per futili motivi vicino al campo sportivo della città.

A trovare Hans ferito è stata una sua amica, che mentre giungeva sul posto ha visto alcuni ragazzi allontanarsi. La ragazza ha chiamato i soccorsi che hanno subito constato come la vittima avesse subito delle lesioni gravissime.

Il ragazzo è stato portato in codice rosso in ospedale, ma un infarto l’ha stroncato. I carabinieri indagano su quanto accaduto e avrebbero interrogato a lungo un giovane, ma al momento non hanno preso provvedimenti nei confronti di nessuno.