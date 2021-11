Ventasso, resta impantanato nel bosco e ruba un’auto per tornare a casa: denunciato 60enne (foto d’archivio Ansa)

Resta impantanato con l’auto nel bosco e non trova altro modo per tornare a casa che rubare un’auto. Tutto è avvenuto a Ventasso, in provincia di Reggio Emilia dove un 60enne ora è stato denunciato con l’accusa di furto.

Le indagini

Le indagini sono iniziate dopo la segnalazione di un’automobile abbandonata in un bosco della zona.

Nel corso degli accertamenti è emerso anche che a pochi chilometri da lì, in località Nismozza, era stata rubata una Ford C-Max di proprietà di un’azienda. Gli inquirenti si sono insospettiti, pensando che i due fatti fossero collegati.

“Nel prosieguo degli accertamenti – si legge sulla Gazzetta di Reggio – emergevano forti collegamenti tra l’auto impantanata e quella rubata. Infatti i militari accertavano che il 60enne, ovvero il proprietario dell’auto rimasta impantanata, ha pensato bene di prendere quell’auto per tornare a casa. Vettura poi abbandonata in una zona artigianale vicina alla sua abitazione dove veniva successivamente rinvenuta dai carabinieri”.

Dalla targa sono risaliti al proprietario dell’auto abbandonata e sono andati a casa sua dove l’uomo ha ammesso tutto.

Il racconto

L’uomo ha raccontato che, una volta rimasto bloccato nel bosco, si è incamminato verso valle, dove a un certo punto ha trovato un veicolo con la portiera aperta e le chiavi inserite. É salito sul mezzo, lo ha rubato per guidare fino a casa, a Scandiano sempre nel Reggiano, per poi abbandonarlo in una zona artigianale vicina.