Ventenne stuprata in un locale di Montecatini, due giovani arrestati: hanno anche filmato la scena

Avrebbe fatto bere una ventenne e poi, insieme a un amico, l’avrebbe stuprata in un locale della movida di Montecatini (Pistoia). I fatti contestati risalgono alla scorsa estate, due gli indagati, entrambi residenti in Valdinievole, per i quali è ora scattata la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari per violenza sessuale di gruppo. I due indagati, spiega la questura di Pistoia, avrebbero anche ripreso tutto con i cellulari per poi vantarsi con altri amici di quanto avevano fatto, e anche “premeditavano di ripetere l’azione criminosa”.

Stuprata da due amici in un locale di Montecatini

Secondo quanto ricostruito dalla questura la vittima, “che si trovava in compagnia di uno dei due soggetti già precedentemente conosciuto, veniva invitata, sebbene non avesse ancora mangiato, a bere diversi bicchieri di bevande alcoliche e super alcoliche, fino a che, fidandosi della persona che le stava accanto, acconsentiva ad uscire dal locale per fumare una sigaretta.

Giunti all’esterno, sopraggiungeva un’altra persona, con cui l’amico della ragazza aveva già pianificato l’incontro, ed approfittando dello stato di incoscienza della ragazza, insieme la conducevano all’interno di un altro locale lì vicino per abusare” di lei. I due giovani, “senza tener conto della mancanza di volontà della ragazza e delle sue condizioni, riprendevano il tutto con dei telefoni cellulari per poi vantarsi con altri amici di quanto avevano fatto; anzi, i due, nei commenti rilevati attraverso delle chat contenute nei telefonini, non solo si vantavano di ciò che avevano fatto, ma premeditavano di ripetere l’azione criminosa”.

I due giovani agli arresti domiciliari

La misura degli arresti domiciliari è stata disposta dal gip di Pistoia su richiesta della procura pistoiese ed è stata eseguita due giorni fa dagli agenti del commissariato di Montecatini.

