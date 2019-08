Ventimiglia, sindaco chiude fontana usata dai migranti. Minacce via social

ROMA – Insulti e minacce ricevuti via social dal sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino per il caso della fontanella all’ingresso dei giardini pubblici smurata nei giorni scorsi perché vandalizzata e per evitare sprechi, visto che l’acqua restava aperta giorno e notte.

“Per colpa di una fake news, secondo la quale avrei chiuso la fontanella in cui si lavavano e bevevano i migranti – spiega Scullino, che stamani si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia – sono stato ricoperto di insulti e minacce di morte sui social. Minacce, tra l’altro, rivolte anche alla mia famiglia, che provengono da cittadini comuni e persone vicine ai centri sociali. Frasi del tipo ‘Morirete tutti’ oppure ‘Se ti vediamo ti ammazziamo’ e via dicendo”.

La decisione del sindaco di Ventimiglia di chiudere e spostare la fontana.

E’ di pochi giorni fa la notizia che il sindaco aveva deciso di chiudere e spostare una fontana pubblica presso i giardini pubblici Reggio, in via Vittorio Veneto, usata spesso da migranti e clochard per bere e lavarsi.

“Ma quali migranti. Ho tolto la fontana, per motivi di decoro della città: la lasciavano aperta giorno e notte, sprecando acqua e provocando allagamenti. Le polemiche sono il frutto di una strumentalizzazione” ha risposto Scullino alle polemiche sollevate dalle opposizioni e dalla Cgil. “Troppi clochard e migranti, la fontana è stata rimossa” scrive il 15 agosto Il Secolo XIX.

“A parte che le fontane sono di tutti – aggiunge il primo cittadino – senza distinzioni tra residenti, migranti o turisti, ma c’è anche un errore logico in questa polemica: perché se davvero avessi volutopenalizzare i migranti le avrei tolte tutte anziché una soltanto”. Scullino spiega quindi che la fontana sarà spostata sul lungomare.

Per la Cgil invece i motivi dello spostamento riguardano l'uso da parte dei migranti: "Il sindaco di Ventimiglia ritiene di intervenire sugli sprechi di acqua operati dai migranti – è scritto in una nota del sindacato – e lo fa chiudendo e spostando una fontana: sia mai che la sera qualche ragazzo di colore possa sciacquarsi, lavarsi o bere".