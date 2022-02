Vento forte a Milano: raffiche fino a 90 km/h, si stacca parte del tetto della Centrale. Allerta arancione

Raffiche di forte vento, fino a 90 km orari, e danni a Milano lunedì 7 febbraio: molte le richieste di intervento ai vigili del fuoco e alla polizia locale per cadute di oggetti e altro.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l‘allerta arancione per la zona di Milano.

Vento forte a Milano: si stacca una parte del tetto della stazione

Un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di Milano si è staccato a causa del forte vento. Sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire dalla stazione i passeggeri in sicurezza.

Il vento ha sradicato anche le bandiere dell’Italia, della Lombardia e dell’Unione europea poste sopra l’ingresso del Consiglio regionale in via Filzi, che è stato transennato.

Forte vento, chiusi i parchi a Monza e a Milano

A causa delle raffiche di vento fino a 90 km orari a Milano e il Comune ha deciso di chiudere gli accessi ai parchi pubblici “e invita la popolazione a non utilizzare le aree alberate non recintate per l’intera giornata”.

Stesso provvedimento anche a Monza, dove l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere il parco e anche i due cimiteri della città.

A Milano “è raccomandato evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. I condomini privati sono chiamati ad informare i propri condomini per evitare cadute di materiali dai balconi”.

Chiusi anche il Castello Sforzesco e il cortile di Palazzo Reale

A causa delle forti raffiche di vento, il Comune ha prudenzialmente chiuso il Castello Sforzesco (più precisamente l’ingresso nei cortili dato che che il lunedì il castello è comunque chiuso alle visite) e anche il cortile di Palazzo Reale, che consente normalmente il passaggio dei pedoni fra piazza Duomo e via Pecorari.

Vento forte, a Segrate evacuato un asilo rimasto senza tetto

Nella mattina i vigili del fuoco sono anche dovuti intervenire a Segrate (Milano) per evacuare un asilo nido il cui tetto, a causa delle forti raffiche di vento, è stato divelto.

“Le attività di soccorso – spiegano in una nota i Vdf – sono rivolte principalmente alla rimozione dei rami di alberi caduti, antenne di condomini, impalcature, cornicioni pericolanti e tegole. A Segrate in via Prima Strada 29 i vigili del fuoco stanno evacuando un asilo nido il cui tetto, a causa delle forti raffiche, si è divelto. Numerosissime le chiamate di soccorso ancora adesso alla sala operativa di via Messina che ha in coda altri settanta interventi da smaltire”.