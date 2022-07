Verano Brianza (Monza), fa pipì nel parcheggio del centro commerciale: multa di 5mila euro

Fai pipì in mezzo a un parcheggio del centro commerciale e viene multato di 5mila euro. Ma andiamo con ordine.

Cosa è successo

Un uomo di 29 anni è stato multato per 5 mila euro, per aver orinato nel posteggio di un centro commerciale. Tutto è avvenuto nella notte a Verano Brianza (provincia di Monza). A coglierlo sul fatto è stata una pattuglia dei carabinieri, durante un servizio di controllo in parcheggio sul quale si affacciano tre grossi negozi, Mc Donald’s-Eurospin-Togotà, tra via Comasina e via Brunati. Fermato, il 29enne è stato identificato e sanzionato in via amministrativa per atti contrari alla pubblica decenza con una multa.

I precedenti

Ovviamente non è la prima volta che qualcuno viene pizzicato sul fatto. Qualche anno fa per esempio un settantenne fu multato nel comasco per lo stesso motivo. Inutili i tentativi di giustificazioni dell’uomo: “Non riuscivo più a trattenerla”. In quel caso i poliziotti locali risposero: “La persona sanzionata percorrendo soltanto 10-20 metri avrebbe potuto agevolmente entrare nel vicino bosco”. Spietati.