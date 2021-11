Vercelli, incendio in un condominio: fiamme alte visibili a distanza, evacuati gli abitanti VIDEO

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio, 23 novembre, in un condominio di via Failla, zona Porta Torino a Vercelli. Dalle prime notizie riportate su TgVercelli.it, è il tetto di un palazzo ad aver preso fuoco.

Fiamme dal tettto di un condominio di via Failla a Vercelli

I Vigili del Fuoco hanno grandi difficotà a spegenere le fiamme che continuano a divampare nel condiminio. Si tratta del tetto di un condominio di via Failla, e le fiamme sono presumibilmente partite da un alloggio sottostante. Non si hanno notizie per ora di persone coinvolte nè delle cause che hanno portato a generare le fiamme. A quanto pare nel condominio potrebbero essere stati iniziati dei lavori di efficientamento energetico.

“Stanno andando a fuoco alcune mansarde, si sentono anche delle esplosioni, sembrano bombole”, ha raccontato a La Stampa un uomo che abita accanto al luogo del rogo.

Incendio a Vercelli, fiamme visibili a distanza

Sul posto sono subito giunti i Vigili del Fuoco, con autopompe e autoscale, per domare la fiamme. Con loro anche il 118. Le fiamme si vedono da distante e anche la colonna di fumo è ben visibile da diverse aree di Vercelli. I vigili del fuoco stanno spostando le auto parcheggiate in strada sotto al condominio, per evitare dei danni e per agevolare le operazioni di intervento. Gli abitanti di almeno tre edifici sono stati fatti evacuare e molti residenti delle case vicine non possono uscire.