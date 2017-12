VERDELLINO (BERGAMO) – Schianto all’alba di sabato 23 dicembre sulla strada provinciale Francesca, all’altezza di Verdellino, in provincia di Bergamo. Nell’impatto violentissimo contro il rimorchio di un tir che usciva da una stazione di servizio è morto Luca Vacis, 38 anni, di Castel Liteggio di Cologno al Serio, padre di tre figli.

A causa dell’urto l’auto di Vacis è uscita di strada, finendo la propria corsa vicino al palo di un cartello stradale, scrive Francesco Donadoni sul Giorno:

Legato alla famiglia Vacis della “Vacis prefabbricati” di Covo, Luca Vacis aveva lasciato l’edilizia per dedicarsi alla cooperazione sociale: da tre anni gestiva il centro di accoglienza temporanea per profughi di Castel Liteggio, che attualmente ospita una cinquantina di migranti.

L’incidente attorno alle 5.50 lungo la provinciale Francesca, all’altezza di Verdellino. Luca Vacis (…) era alla guida della sua Mercedes A140 rossa quando, per cause da accertare, si è schiantato contro un camion. Il tir con rimorchio condotto da un 44enne, proprio in quell’istante stava uscendo da una stazione di servizio, per dirigersi verso Zingonia. Il colpo è stato tremendo. Il 38enne è rimasto incastrato al posto di guida della vettura: per estrarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco (…). Ma quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo dell’incidente, per l’automobilista non c’era più nulla da fare.