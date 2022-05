Verghereto, cade dalle scale mentre lavora nel suo castagneto: morto 63enne

Un uomo di 63 anni, Alberto Faggi, è morto in un incidente nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3 maggio, nella frazione di Alfero, frazione del comune di Verghereto, sull’alto Appennino cesenate.

La prima ricostruzione

L’uomo era al lavoro nel vasto castagneto di sua proprietà, adiacente all’abitazione. E’ salito su di una scala per accudire ad una delle arnie di api posizionate sugli alberi. Per cause ancora da chiarire il 63enne è improvvisamente caduto a terra, perdendo immediatamente conoscenza. Scattato l’allarme, dato dai famigliari, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, nonostante i dentativi di rianimazione, hanno dovuto arrendersi all’evidenza del decesso.

L’ipotesi del malore

La caduta è avvenuta da circa un metro e mezzo di altezza, e questo lascia aperto il dubbio che a provocare la morte dell’agricoltore, oltre al trauma dell’impatto col suolo, possa essere stato un malore di origine cardiaca.