Blitz dice

Lockdown per i migranti, qui e ora. Non può e non deve essere assoluto e feroce. Deve però essere sostanziale limitazione alla loro libertà di muoversi, quella giustamente imposta a tutti gli italiani quando serviva. Lockdown per i migranti che arrivano. Legittimo, urgente, doveroso, difficile. E per nulla inumano.