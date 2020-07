Vernazza, coppia gay insultata e aggredita: caccia al branco

A Vernazza, in provincia di la Spezia, un branco ha insultato e picchiato una coppia omosessuale.

È caccia al branco alla Spezia che ieri, quindi giovedì 2 luglio, ha aggredito una coppia omosessuale alla stazione di Vernazza, alle Cinque Terre.

La coppia di trentenni, residenti a Bologna, era in attesa del treno quando è stata notata da un gruppo di coetanei mentre si stavano scambiando qualche bacio.

Il branco ha iniziato a insultarli pesantemente fino a quando uno di loro si è avvicinato sferrando un pugno in volto a uno dei ragazzi bolognesi.

Per fortuna nulla di grave.

Il gruppo è poi fuggito salendo sul treno delle 16.16 per La Spezia.

Il treno è poi rimasto fermo in stazione per oltre mezz’ora per permettere alle forze dell’ordine di dare la caccia al branco.

Le forze dell’ordine hanno esteso la ricerca anche in città dove hanno visionato le immagini delle telecamere della stazione.

La nota del Comune

“L’amministrazione di Vernazza – si legge in una nota del Comune che in più occasioni, ha voluto lanciare segnali a favore dell’inclusività e della difesa dei diritti fondamentali della persona, esprime piena solidarietà ai ragazzi vittime dell’aggressione verificatasi ieri.

In accordo con Amnesty International, che, solo pochi giorni fa, si era espressa su un deplorevole fatto simile, condanna ogni atto di violenza contro la libertà e la dignità di un essere umano.

Ogni persona dovrebbe essere e sentirsi libera di affermare la propria identità e a questo devono contribuire tanto le autorità quanto la società civile”. (Fonte: Ansa).