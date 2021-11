Verona: 355 chili di cocaina nascosta nel bagagliaio tra wc, lavandini e altri materiali per il bagno (Foto Ansa)

Arrestato a Verona un uomo che aveva 355 chili di cocaina nascosti nel bagagliaio. Droga che era imboscata tra wc, lavandini e altri materiali per il bagno.

Verona: cocaina nascosta tra wc e lavandini nel bagagliaio

Un’operazione congiunta della Polstrada e della Gdf di Verona ha portato all’arresto di un 40enne lombardo e al sequestro di oltre tre quintali e mezzo di cocaina per un valore, sul mercato, di 35 milioni di euro. L’uomo viaggiava in autostrada a bordo di un camion che ha destato l’attenzione di una pattuglia della Stradale di Verona Sud, perché malconcio e con alcune luci fulminate.

Durante il controllo è emerso che il mezzo conteneva materiale idraulico (tra cui Wc, lavandini e altri articoli da bagno). Ma il conducente non era in grado di esibire alcun documento di trasporto. Ipotizzando illeciti economico-finanziari, i poliziotti si sono avvalsi del supporto della Guardia di Finanza.

Come hanno scoperto la cocaina nel bagagliaio

Il crescente nervosismo dell’uomo ha indotto ad un’ispezione più accurata che ha permesso di scoprire, occultati come mattonelle tra gli articoli da bagno, 300 panetti del peso complessivo di oltre 355 kg. contenenti cocaina purissima.

Il responsabile è stato quindi arrestato per traffico di droga e, su disposizione del pm Mauro Leo Tenaglia, è stato trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Il sequestro risulta essere il più ingente mai effettuato nella città scaligera. E’ probabile che la droga fosse destinata ad un mercato più ampio rispetto a quello scaligero.