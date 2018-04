Verona, bimba di 10 anni litiga con i genitori e prova a buttarsi dalla finestra: salvata

VERONA – Una bimba di 10 anni, dopo aver litigato con i genitori, ha tentato di buttarsi giù dalla finestra. L’episodio è avvenuto giovedì scorso in una casa in zona Valverde, a Verona.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

La madre ha subito chiamato il 118 Verona Emergenza e la Polizia, che si sono precipitati sul posto. Grazie all’intervento di operatori e forze dell’ordine la bambina è stata tratta in salvo e affidata alle cure del 118. La bambina aveva già in passato sofferto di disturbi. Questa volta la reazione sarebbe stata scatenata da una discussione in famiglia.