Violenta esplosione in una palazzina a Verona. A provocarla un inquilino che aveva ricevuto un ultimatum di sfratto.

Esplosione in una palazzina a Verona, nel quartiere Veronetta in via San Giovanni in Valle.

Lo scoppio in un’abitazione vicino ad un edificio scolastico, attorno alle 8 di questa mattina.

Come riporta il quotidiano L’Arena, sono sei i feriti causati dall’esplosione in un alloggio Agec.

Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale a Borgo Trento in gravi condizioni. Ha riportato ustioni per il 70% del corpo.

L’esplosione, secondo alcune testimonianze di altri residenti, l’ha provocata volontariamente un inquilino che ha ricevuto un avviso di sfratto.

Proprio quest’ultimo, un 50enne con problemi psichiatrici, è ora ricoverato in gravi condizioni al Centro ustioni dell’ospedale di Borgo Trento.

Palazzina evacuata per verifiche

Sono in corso le verifiche dei tecnici dei vigili del fuoco per valutare la stabilità della struttura.

L’intera palazzina, di proprietà dell’Agec (l’azienda comunale che gestisce gli alloggi popolari) è stata evacuata.

Si tratta di 8 unità abitative con circa 10 persone che ora dovranno essere ricollocate.

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco, intervenuti con 16 uomini, per la messa in sicurezza dell’antico stabile, che è diviso da una corte interna.

L’esplosione infatti ha distrutto i vetri di molte finestre ed anche sul tetto di sono tegole pericolanti.

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Verona, Federico Sboarina, che ha confermato “l’immediato impegno dell’amministrazione comunale per dare in tetto a tutte queste persone”.

Alcuni testimoni hanno riferito di avere avvertito un forte odore di gas già alle 7 del mattino, l’esplosione è avvenuta alle 8:02 ed è stata avvertita in tutto il quartiere.

Esplosione causata da inquilino sotto sfratto

Si sospetta che l’uomo potrebbe avere compiuto un gesto volontario, dopo avere ricevuto l’ordinanza di sfratto l’altra sera.

Il 50 enne era seguito dai servizi di igiene mentale dell’Ulss 9 Scaligera e a suo carico risulterebbero numerosi episodi di violenze verbali, minacce e intimidazioni, sfociate anche il alcune denunce.

Le indagini sono coordinate dai carabinieri con il supporto del Nucleo investigativo antincendio dei Vigili del fuoco che accerteranno le cause dell’esplosione e dell’incendio e l’eventuale natura dolosa.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale: il rogo ha causato la chiusura al traffico dell’intero quartiere di San Giovanni in Valle, con ripercussioni alla viabilità nella zona di Veronetta. (fonti ANSA, L’ARENA)