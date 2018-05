VERONA – E’ stato investito e ucciso da un automobilista un 15enne morto nella notte tra sabato e domenica nelle campagne di Zevio, in provincia di Verona, mentre era in bicicletta. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Un’ora dopo l’incidente un uomo di 26 anni si è presentato alla stazione dei Carabinieri di Ronco all’Adige (Verona), dicendo di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Zevio.

Sul posto era già impegnata per i rilievi una pattuglia della Polizia stradale di Legnago. Gli accertamenti con l’etilometro svolti dai militari dell’Arma hanno dato esiti positivi e l’uomo è stato denunciato per omicidio stradale. La vittima è un ragazzo di origine marocchina residente a Ronco all’Adige.