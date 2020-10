Monopattini troppo veloci a Verona: scattano i controlli con il telelaser. E fioccano le multe per eccesso di velocità

A Verona monopattini troppo veloci: la polizia municipale fa i controlli con il telelaser e scattano le multe per eccesso di velcoità.

Gli agenti hanno potuto monitorare diversi mezzi che correvano sulle piste ciclabili oltre il limite consentito di 25 chilometri orari.

Eccesso di velocità

Tre persone sono state sanzionate perché andavano rispettivamente a 37, 42 e 45 chilometri orari. In tutti i casi si trattava di mezzi privati. I mezzi in sharing, infatti, hanno il blocco della velocità a 25 chilometri orari. Un blocco deciso dalle ditte noleggiatrici per rispondere alle norme dell’assessore alla Viabilità, Luca Zanotto.

La Polizia locale di Verona sta ora facendo ulteriori accertamenti sui monopattini acquistati nei negozi sportivi.

I controlli della velocità andranno avanti in particolare nell’area tra corso Porta Nuova, piazzale XXV Aprile, stazione e stradone San Fermo, zone dove si registrano il maggior numero di spostamenti, informa Il Gazzettino.

Le violazioni

Gli agenti hanno contestato anche altre violazioni oltre all’eccesso di velocità: c’era chi trasportava passeggeri o valigie, chi, minorenne, guidava senza casco e chi usava il telefonino o andava sul marciapiedi.

In tutto la municipale ha elevato 36 sanzioni e controllato 378 mezzi, sia privati che presi a noleggio. (Fonte: Il Gazzettino)