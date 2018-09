VERONA – Nella notte tra martedì e mercoledì un immigrato marocchino è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti in Via Case Ferrovieri a Verona con l’accusa di lesioni aggravate finalizzate alla resistenza a Pubblico Ufficiale. Intorno all’1.30 alla sala operativa della Questura era giunta una segnalazione per la presenza di tre persone che, con in mano un tubo di metallo, si aggiravano tra i mezzi in sosta in Piazzale XXV aprile.

All’arrivo delle volanti, i tre stranieri di nazionalità marocchina si sono allontanati. Due di loro, O.J. e E.K.R, risultati in seguito pluripregiudicati, sono stati immediatamente bloccati dagli agenti mentre il terzo straniero, Bouaazza Amine, anch’esso con diversi precedenti penali, nel tentativo disperato di sottrarsi alla cattura ha ferito un poliziotto con il tubo metallico.

Nonostante il duro colpo ricevuto, l’agente è riuscito raggiungere ed a bloccare il fuggitivo, anche grazie all’aiuto dei colleghi.