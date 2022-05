Verona, straniero picchiato in pieno centro: arrestate due ragazze di 15 anni

Due ragazze di 15 anni sono state arrestate con l’accusa di avere picchiato e rapinato un giovane straniero in pieno giorno, nel centro storico di Verona.

Cosa è successo

L’aggressione, compiuta da una baby gang di cui farebbero parte le due ragazze assieme ad altri giovanissimi, è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3 maggio, a pochi metri dai Portoni della Bra. La vittima, secondo le ricostruzioni, è stata picchiata e rapinata del monopattino e poi è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso per i traumi riportati al volto e all’addome. Durante i momenti concitati dell’aggressione, sotto gli occhi di numerosi testimoni, è stato malmenato anche un uomo che era intervenuto per difendere il ragazzo.

Le parole del sindaco di Verona

Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha sottolineato che “le 10 telecamere situate nelle vicinanze sono state fondamentali per identificare e continuare a lavorare sull’episodio di rapina. La Polizia Municipale ha consegnato diverse ore di filmati che hanno ripreso la scena. Questo ha permesso ai carabinieri l’immediata azione sui colpevoli”.

“Ribadisco – ha aggiunto – la mia proposta di lavori socialmente utili per i minorenni che si macchiano di reati, così come ho già scritto al ministro degli Interni, Luciana Lamorgese. Raccogliere gli escrementi dei cani lasciati da qualche incivile o aiutare le persone anziane che hanno bisogno dei giovani permetterebbe a questi ragazzi di imparare il rispetto per gli altri e la propria città”. L’amministrazione comunale di Verona poi ha sollecitato l’istituzione di un daspo urbano per i minorenni.