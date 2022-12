Verona, tifosi del Marocco in festa (Ansa)

Verona, tifosi Marocco in piazza, estremisti di destra rovinano la festa. Sono complessivamente 13, tutti militanti nei gruppi dell’estrema destra cittadina, i giovani fermati ieri sera dalla Digos a Verona durante i disordini causati da gruppi di violenti accanitisi contro i tifosi del Marocco in festa per la loro nazionale.

Lo precisa una nota della Questura. L’intervento è avvenuto subito dopo la segnalazione che una quindicina di individui, vestiti di nero e travisati, stavano cercando di avvicinarsi alla zona dove i tifosi marocchini festeggiavano. I poliziotti hanno riscontrato il danneggiamento di 4 auto.

“A partire dalle 20 – spiega la nota della Questura – sono giunte diverse chiamate alla centrale operativa della Questura di Verona che indicavano la presenza di circa quindici giovani vestiti di nero e col volto travisato che tentavano di avvicinarsi alla zona in cui i tifosi marocchini stavano festeggiando.

Alle successive 20.30 venivano segnalate delle aggressioni con danneggiamenti alle autovetture in transito ad opera del medesimo gruppo”. Poco dopo gli agenti sono riusciti ad intercettarli e ad identificarli. “Si tratta di 13 giovani, tutti riconosciuti da personale della Digos scaligera come militanti in gruppi di estrema destra della città”.