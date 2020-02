ROMA – Traffico in tilt sulla tangenziale sud di Verona a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante che ha preso fuoco. E’ accaduto intorno alle 17 di oggi, giovedì 20 febbraio.

Il tir che ha preso fuoco trasportava del materiale da fonderia ancora caldo. Il camion ha dovuto compiere una frenata di emergenza: in questo modo i due lingotti di acciaio ancora caldi trasportati sul rimorchio hanno travolto la cabina di guida ed innescato l’incendio.

Come spiega VeronaSera, le fiamme hanno in breve tempo coinvolto tutto l’autoarticolato ed il traffico sull’arteria si è immediatamente bloccato. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con due mezzi e sette unità. I pompieri hanno faticato non poco per raggiungere il posto a causa delle lunghe code che nel frattempo si sono formate nella zona.

Oltre ai Vigili del Fuoco che hanno anche scattato delle foto sul luogo si è diretto il personale del 118 con automedica ed ambulanza. Gli operatori del 118 hanno soccorso una persona rimasta ferita nell’episodio: le sue condizioni non risultano gravi ed è stata condotta in codice giallo all’ospedale di borgo Trento.

Fonte: VeronaSera