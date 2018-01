ROMA – Il figlio di Veronica Panarello e di Davide Stival, il fratellino di Loris, sarà affidato esclusivamente al padre. La decisione è stata presa dal Tribunale di Ragusa.

La madre del bimbo infatti non è stata ritenuta idonea: il tribunale sottolinea che questo provvedimento è arrivato in relazione alla sostanziale inidoneità dimostrata dalla Panarello nella cura e nell’educazione dei figli. Inoltre la Panarello non sarà aggiornata in futuro sulla crescita e sull’evoluzione del figlio.

Il provvedimento assunto dal tribunale di Ragusa di fatto rispetta anche quanto deciso dal tribunale dei minorenni di Catania che aveva limitato la potestà genitoriale della stessa Panarello. Dunque Veronica non potrà più crescere il figlio.