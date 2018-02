ROMA – Tolta la potestà genitoriale a Veronica Panarello, la mamma del piccolo Loris Stival ucciso due anni fa a Santa Croce Camerina (Ragusa). Il Tribunale di Ragusa ha infatti affidato il secondogenito della donna in modo esclusivo al padre Davide Stival.

Non solo, in linea con il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Catania, sulla limitazione della potestà genitoriale di Veronica Panarello, il presidente del Tribunale di Ragusa ha anche rigettato le richieste della donna sulla possibilità di essere periodicamente informata sulla crescita e l’evoluzione del bambino.

La decisione non è stata motivata soltanto con la detenzione della donna, che sta scontando una condanna a 30 anni di reclusione per l’omicidio e l’occultamento del cadavere del figlio Loris, di 8 anni, ma anche per “il rapporto conflittuale tra i coniugi”.

Veronica Panarello ha aderito alla richiesta di separazione presentata dal marito. Le parti sono comparse in aula a Ragusa, Davide Stival assistito dagli avvocati Daniele Scrofani e Rosario Calabrese e Veronica Panarello dalla penalista Pia Giardinelli.

Il fratellino di Loris oggi ha 6 anni e quando è avvenuto l’omicidio ne aveva appena 3. Da allora non ha più visto sua madre e secondo la sorella di Veronica, Antonella Panarello, intervenuta a Pomeriggio Cinque, il bambino potrebbe essersi ormai dimenticato della mamma.

La donna, che da sempre ritiene la sorella colpevole, si è detta soddisfatta della decisione dei giudici e ammette di non avere più contatti con la famiglia Stival, ma crede che il provvedimento sia giusto.

Un provvedimento ritenuto disumano invece da Veronica che ha presentato un reclamo. Tramite il suo avvocato la donna ci ha tenuto a far sapere che il suo unico scopo è quello di far sapere un giorno al figlio che la madre ha fatto di tutto e si è battuta per poter avere almeno delle informazioni su di lui.