AOSTA – Tragico incidente a Verrès, nella valle del Gran San Bernardo, in Val d’Aosta. Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto mentre era in sella ad una minimoto.

Il piccolo si è procurato un trauma alla milza: è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Parini. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 21 ottobre.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Châtillon/Saint-Vincent.

Lo scorso agosto un bambino di 9 anni è morto in contrada Pezze Mammarelle, vicino a Martina Franca, in Puglia, dopo essersi schiantato contro un muro mente correva su una minimoto. Non indossava il casco.