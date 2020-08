Tragedia in Versilia: a Tonfano Marina di Pietrasanta un uomo annega in mare (Foto Ansa)

In Versilia, a Tonfano Marina di Pietrasanta (Lucca), un uomo è morto annegato in mare

Tragedia in mare in Versilia, a Tonfano Marina di Pietrasanta (Lucca): un uomo di 36 anni è morto annegato in acqua.

E’ accaduto nella mattina di domenica 23 agosto nelle acque antistanti la spiaggia libera di Tonfano Marina di Pietrasanta.

I soccorsi

Portato a riva, l’uomo, straniero, è stato soccorso dai sanitari dell’automedica e della Misericordia di Capezzano Pianore ma è deceduto durante il trasporto all’ospedale Versilia.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato poi trasportato all’obitorio del nosocomio versiliese. Sul luogo dell’incidente, per gli accertamenti di rito, il personale della capitaneria di porto di Viareggio (Lucca). (Fonte: Ansa)