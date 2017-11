ROMA – Versilia: niente bis ai bambini a mensa. La circolare Asl, l’ira dei genitori. Per la salute dei bambini e per prevenire l’insorgere di problemi legati all’obesità, la Asl Versilia (serve un bacino di utenza di 140mila anime) ha prescritto tramite una circolare che nelle mense scolastiche non vengano distribuiti pasti supplementari. Alla lettera, la circolare vieta il bis a richiesta, un’altra porzione di pasta, o di carne. Si può fare un’eccezione con frutta e verdura, che tanto non ingrassano e fanno bene.

Come hanno accolto i genitori la notizia? Stando ai social, male. Un coro di critiche si è levato dai profili Facebook, non va giù l’idea di razionamento imposto. Oltre a riempire la pagina di Fb, nel frattempo hanno messo negli zaini dei bambini doppia razione di merenda, non si sa mai. Su La Repubblica, che ha registrato il tam tam dei preoccupati genitori, un argomento che va per la maggiore.