Versilia, ragazzo di 17 anni morto travolto da un treno a Forte dei Marmi: ipotesi suicidio

Un ragazzo di soli 17 anni è morto giovedì sera dopo essere stato investito da un treno in corrispondenza della stazione Forte dei Marmi – Seravezza, in Versilia, poco dopo le 21:30. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un suicidio. Il ragazzo, nato a Camaiore (Lucca) ma residente fuori Versilia, sarebbe stato visto dal macchinista nell’atto di lanciarsi sotto il treno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il 17enne non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi è intervenuta la polizia.