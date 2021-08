Versilia, strappano la catenina dal collo non sapendo che si tratta di un carabiniere in vacanza con i colleghi: arrestati (foto Ansa)

Due persone hanno provato a rubare la catenina dal collo di un uomo non sapendo che quest’ultimo era un carabiniere libero dal servizio che insieme ad alcuni colleghi stava passando qualche ora di relax. E’ accaduto al Beach Club Versilia di Cinquale (provincia di Massa-Carrara).

Versilia: Carabiniere finisce a terra, poi provano a strappargli la catenina

Il complice ha dato una spinta al carabiniere, l’altro ha approfittato della caduta per strappare la catenina. Il ladro è stato però immediatamente bloccato da tre militari che si sono anche qualificati come tali. Nonostante ciò, il ladro ha opposto resistenza. I tre sono però riusciti a bloccarlo e a chiamare i colleghi in servizio. Poi, grazie alle telecamere presenti nel luogo, è stato individuato anche il complice che si trovava ancora nelle vicinanze.

Arrestato un 24enne di Genova

L’autore del furto con strappo è un 24enne di Genova che vanta diversi precedenti. Il giovane è stato arrestato: il suo complice, un 29enne sempre di Genova, è stato invece denunciato a piede libero.

All’arrestato sono stati contestai i reati di furto con strappo in concorso, lesioni personali e resistenza a Pubblico ufficiale. Il militare vittima del furto ha infatti riportato 5 giorni di prognosi per contusioni varie). Il giovane è stato trattenuto all’interno delle camere di sicurezza della caserma locale dei Carabinieri in attesa del processo in direttissima che si è tenuto in Tribunale a Massa. Il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora con reperibilità notturna.