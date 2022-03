Un uomo è stato ucciso a Verzino, in provincia di Crotone, al culmine di una lite familiare che sarebbe scoppiata per futili motivi. L’omicidio sarebbe avvenuto nella palazzina dove vivevano. L’uomo ha fatto fuoco anche contro il figlio della vittima che era presente, sarebbe rimasto ferito in modo grave ed è stato trasferito in elisoccorso nell’ospedale di Catanzaro. I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno fermato il presunto assassino: si tratterebbe del suocero della vittima. Aggiornamento ore 13:19.

Omicidio a Verzino, ucciso con un fucile da caccia

La vittima, riporta ilCrotonese.it, aveva 44 anni. Il ragazzo ferito 20. I carabinieri hanno già fermato l’assassino: è il suocero della vittima che avrebbe sparato con un fucile da caccia. All’origine dell’omicidio ci sarebbero vecchie ruggini intercorse tra i due e le rispettive famiglie. Sul posto i militari della Compagnia di Cirò Marina che stanno cercando di riportare la calma per evitare che tra le famiglie coinvolte nella vicenda la situazione possa degenerare.