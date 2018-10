NAPOLI – Quarantuno scosse in meno di otto ore. Quarantuno scosse registrate all’interno del cratere del Vesuvio: lo sciame sismico è stato avvertito dagli strumenti di rilevamento tra le 16.04 e le 23.44 di venerdì 19 ottobre.

Tutte scosse con una bassa magnitudo: da un minimo di 0.4 ad un massimo di 1.1 della Scala Richter

“Uno sciame che rientra nella dinamica di un vulcano attivo come il Vesuvio”, ha spiegato Francesca Bianco, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, spegnendo così ogni possibile voce allarmistica. “In presenza di una serie di scosse basse, diverse delle quali non sarebbero state percepite se il Vesuvio non avesse avuto una così grande densità di stazioni sismiche, bisogna sempre prendere ogni dato con cautela. Cautela, non allarmismo. Siamo in presenza di un vulcano attivo e ogni cosa può permetterci di studiarlo”.