Vesuvio, turista americano cade nel cratere per scattarsi un selfie: salvato e… denunciato

Vesuvio, turista americano cade nel cratere per riprendere il cellulare scivolato via dopo un selfie (foto Ansa)

Gli sfugge il cellulare durante un selfie e scivola via nel cratere. Un turista americano di 23 anni è scivolato per diversi metri nei pressi del cratere del Vesuvio nel tentativo di recuperare il cellulare perso durante un selfie. Com’è finita? Non benissimo. Il turista, infatti, anche se non ha avuto danni fisici importanti ora è stato denunciato perché era entrato nell’area senza biglietto e attraverso una strada proibita.

Cosa è successo

L’uomo e tre suoi parenti hanno deciso di aggirare l’ingresso con i tornelli prendendo un’altra strada, proibita, per raggiungere la cima del vulcano.

Arrivato più o meno in cima, raccontano le cronache, il turista ha provato a scattarsi un selfie ma il cellulare gli è caduto di mano.

La caduta

Quando ha cercato di riprenderlo è scivolato anche lui cadendo per qualche metro all’interno dell’area del cratere. Per ritirarlo su sono intervenuti i soccorsi che si sono calati con la corda.

Il 23enne alla fine ha riportato solo qualche taglio e qualche livido ma ora se la dovrà vedere con la denuncia per invasione di terreni pubblici o a uso pubblico.