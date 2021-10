Lo scorso 4 luglio, gli agenti sono stati accolti così da un uomo di 34 anni: “Vi faccio sbranare dal mio cane”. E’ accaduto ai poliziotti in servizio al commissariato di Sesto Fiorentino. L’uomo proprietario di un pitbull, vive nella periferia della cittadina vicino Firenze.

“Vi faccio sbranare dal mio pitbull”: la minaccia agli agenti del 34enne

Il protagonista della vicenda, dopo aver detto la frase incriminata, si era anche posto davanti agli agenti con un pitbull privo di museruola e guinzaglio.

Il cane veniva trattenuto solo per il collare. L’uomo aveva detto più volte che lo avrebbe liberato se non fosse stato lasciato in pace.

La Procura della Repubblica di Firenze ha richiesto ed ottenuto dal gip la misura della custodia cautelare in carcere per il proprietario del pitbull, accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

Poliziotti intervenuti dopo la lite in un appartamento

Il trentaquattrenne è indagato per aver usato violenza e minaccia contro quattro poliziotti delle volanti al fine di impedire loro di effettuare un controllo a seguito di una lite in appartamento.

L’uomo, lo scorso venerdì è stato accompagnato al carcere di Sollicciano dopo aver nuovamente opposto resistenza agli agenti del commissariato, questa volta durante l’esecuzione del provvedimento.

Il pitbull, stavolta, non è stato chiamato in causa come invece era successo il 4 luglio. Ma il fatto resta grave: l’uomo ha infatti sfruttato l’aggressività del suo cane accresciuta probablmente grazie ad un addestramento specifico.